İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 680 bin adet boş makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 680 bin adet boş makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasında iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 680 bin adet boş makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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