Gaziantep'te 3 otomobil çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı

Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün B. idaresindeki 46 LC 069 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet Y. idaresindeki 27 YC 393 plakalı Renault marka otomobile ve Abdullah K. idaresinde 27 SEC 243 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Y. idaresindeki 27 YC 393 plakalı Renault marka otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçlarda 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, polis ve jandarmanın kontrolünde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.