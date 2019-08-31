Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Büyük Taarruz‘un 97'nci yıl dönümü kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, gerçekleştirilen resepsiyonda salondakilere hitap eden Vali Gül, günün anlam ve önemine değinerek, “Bu gün önemli bir gün, bu hafta zafer haftası. Malazgirt'te Türk tarihinin Anadolu'da başlattığı ve 30 Ağustos'la da dosta, düşmana bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdiğimiz bir hafta. Bu vesile ile hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizlere bu zaferi yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim en önemli sermayemiz bu topraklar üzerinde kardeşliğimiz, barışımız, dostluğumuz ve bu toprakları canımızdan çok sevmemiz. Bu sayede birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşıyoruz” dedi.

Gül, konuşmasında emekliye ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal'a da görev süresince yapmış olduğu hizmetleri için teşekkür etti.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 7 Bölge 7 İklim Halk Oyunları gösterisi izlendi.