İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen çelenk sunma töreni ile kutlandı. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.


Tören, İstiklal Marşının okunması ardından Çelenk sunumu ile devam etti. Öğrencilerinde günün anlamına binaen okudukları şiirler ile son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.