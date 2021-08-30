Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen çelenk sunma töreni ile kutlandı. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

Tören, İstiklal Marşının okunması ardından Çelenk sunumu ile devam etti. Öğrencilerinde günün anlamına binaen okudukları şiirler ile son buldu.