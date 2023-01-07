Gaziantep'te 300 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 2 iş yerine yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine yönelik etil alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyondaki aramalarda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 300 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.