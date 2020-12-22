İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi

Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi.

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi.


Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'ye sokulmak istenen 2 bin 940 kilo ağırlığında 4 adet makine ile 549 kap, 19 bin 900 kilo iplik cinsi eşya ele geçirildi. Yakalanan gümrük kaçağı eşyaların 315 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. 5607 Sayılı Yasanın 3/2. Maddesi kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adlı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.