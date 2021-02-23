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Gaziantep'te 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak telefonlarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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