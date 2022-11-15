Gaziantep'te 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta; 18 kilo 900 gram esrar ve 14 kilo 300 gram skunk olmak üzere toplam 33 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpek Onix ile yapılan aramada, aracın bagajında ve kapıdaki gözde gizlenen 18 kilo 900 gram esrar ve 14 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan bir kişi, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.