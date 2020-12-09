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Gaziantep'te 33 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 411 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, 3 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 27 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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