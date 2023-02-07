Gaziantep'te 34 saat sonra enkaz altından 2 kız kardeş sağ çıkarıldı

Gaziantep'te depremde çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeş 34 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 2 kız kardeş AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu 34 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altındaki kardeşleri kurtaran ekipler vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Enkazdan çıkarılan 2 kız kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Gölgeler Apartmanı'nda bugün yapılan çalışmalarda toplam 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.