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Gaziantep'te 386 sürücüye trafik cezası kesildi

Gaziantep’te yapılan trafik uygulamalarında 3 bin 780 araç denetlendi.

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 3 bin 780 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 386 sürücüye kurallara uymadıkları için cezai işlem yapıldı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 780 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde alkollü 8 sürücüye işlem yapılırken, 32 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 9 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 280 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 386 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 75 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesine el konuldu.

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