İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 ABS 991 plakalı Skoda marka otomobil, 27 AHK 400 plakalı Fiat marka kamyonet, 27 S 3465 plakalı Mercedes marka minibüs ile yabancı plakalı bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.