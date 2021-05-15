Gaziantep'te 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep'te bir apartmana düzenlenen kaçakçılık operasyonunda KOM ekipleri 4 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey ilçesine bağlı bir ikamette gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisine ulaşan KOM ekipleri adrese operasyon düzenledi. İkamette arama yapan ekipler apartmanın çatısına zulalanmış halde 4 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi M.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.