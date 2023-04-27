İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Gaziantep’te, tescilsiz, çalıntı, sahte veya ikiz plakalı motosiklet uygulamasında 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gaziantep'te, tescilsiz, çalıntı, sahte veya ikiz plakalı motosiklet uygulamasında 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uygulama sonucunda aranan 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 ekipten oluşan 94 personelin katılımıyla tescilsiz, çalıntı, sahte veya ikiz plakalı motosiklet uygulaması yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada 147 iş yeri ile 999 motosiklet denetlenerek, 271 şahıs kontrol edildi.


Uygulama sonucunda 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, aranan 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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