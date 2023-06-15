Gaziantep'te 4 gazete birleşti, Gazete27'yi kurdu

Gaziantep'te Basın İlan Kurumu'na bağlı 4 gazete birleşerek, yeni bir gazete kurdu. Gazete27 bugün ilk sayısı ile okuyucularına merhaba derken, Gaziantep haberleri, son dakikaları ve en sıcak gelişmeleri okuyuculara aktarıldı.

Gaziantep27, Gaziantep Doğuş, Gaziantep Pusula ve Gaziantep Ekspres Gazetelerinin birleşimiyle kurulan Gazete27, güçlü yazı işleri kadrosu ile dikkat çekiyor. Gazete27'nin bugün yayınlanan ilk baskısında, Gaziantep'in duayen gazetecilerinden Ökkeş Özekşi, makalesinde gazetenin kuruluş amacını, ilkelerini ve hedeflerini anlattı. Özekşi, güç birliğine değinerek Gazete27'nin Gaziantep haberlerine farklı bir bakış açısı getireceğine vurgu yaptı.

Özekşi, Gazete27, yayın ilkelerini ise şöyle açıkladı:

"Gaziantep haberlerinde, halk için habercilik yapmak, kenti yönetenler ile vatandaş arasında köprü görevi görmek ve en doğru iletişimin kurulmasına yardımcı olmak. Gaziantep son dakika haberlerini okuyucularına anı anına duyurmak. Kentte meydana gelen olaylara, tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmak, iyi ve doğru hizmeti alkışladığı gibi, yanlışı eleştirmek, yol gösterici haberler yapmak. Gaziantep asayiş haberlerinde, basın meslek ilkelerine harfiyen uyarak, kişilerin hak ve hürriyetlerini korumak. Gaziantep spor haberlerinde, sporseverleri anlık gelişmelerle bilgilendirmek, futbol, basketbol, voleybol, hokey başta olmak üzere branşlarda Gaziantep temsilcilerini desteklemek ve yanında olmak. Güçlü kadrosu ile bol bol özel haber, röportaj ve araştırma haberi yaparak, Gaziantep gazetesi okutmak. Gazete27, haberlerini kendi bünyesindeki www.gaziantepdogus.com aracılığıyla da anlık olarak vatandaşlara duyuracak. Gazete27, kağıt baskı, www.gaziantepdogus web sitesindeki haberlerini, facebook, twitter, linkedln, ınstagram, pinterest gibi sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara duyuracak."