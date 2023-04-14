Gaziantep'te 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te bir ev ve araçta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 kilo metamfetamin (ateş-buz) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet ve araç arama yaptı. Ekiplerin, 1 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramalarda 4 kilo metamfetamin (ateş-buz), 1 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.