İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araç ve bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 araç ve bir depoda yapılan aramada, 4 milyon 40 bin adet boş makaron ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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