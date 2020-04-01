Gaziantep'te 413 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan operasyonda 413 kilo kaçak nargile tütünü ile çok sayıda kaçak nargile malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir ikamete ve bir araca operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 413 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 96 kilogram kıyılmış tütün, 15 kilogram elma aroması, 10 kilogram nargile yapımında kullanılan odun talaşı, 22 kilogram nargile yapımında kullanılan limon tuzu, 5.5 kilogram karton nargile kutusu, 510 adet boş nargile kutusu, 2 adet nargile ambalaj ağzını kapatmaya yarayan makine, 1 adet nargile tütünü paketlemeye yarayan makine ve 1 adet nargile tartımında kullanılan elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.