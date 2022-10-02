Gaziantep'te 43 farklı noktada denetim yapıldı

Gaziantep'te 43 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 112 kişinin sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işlemesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla 43 farklı noktada denetim yaptı. İl genelinde 66 ekip ve 223 personelin katılımıyla araç kiralama şirketleri, oteller ve günübirlik evler kontrol edildi. Kontrollerde 4 bin 112 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 4 işyeri hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada bin 19 araç kontrol edilirken, Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 50 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 8 araç ise trafikten men edildi.