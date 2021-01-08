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Gaziantep'te 45 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerinde arama yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 45 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Gaziantep'te bir iş yerinde arama yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 45 litre kaçak alkol ele geçirdi.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey mahallesinde merdiven altı bir iş yerinde kaçak alkol bulunduğu bilgisine ulaşan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 45 litre kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan C.Z. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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