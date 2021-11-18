Gaziantep'te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te alınan istihbari bilgi üzerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında kent merkezine yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen KOM ekipleri, yaptıkları aramada 47 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken 3'ü ise tutuklandı.