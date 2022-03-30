İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te 5 kilo 700 gram esrar ele geçriidli

Gaziantep’te narkotik polisi 3 ikamette düzenlediği operasyonda 5 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te narkotik polisi 3 ikamette düzenlediği operasyonda 5 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde 3 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 5 kilo 700 gram esrar, 2 adet elektronik terazi ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.