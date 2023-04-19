İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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