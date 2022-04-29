İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 49 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 560 adet dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 49 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 560 adet dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 49 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 560 adet dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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