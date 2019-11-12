Gaziantep'te 560 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri 2 adrese yaptığı operasyonda toplam 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, Savcılı ve Hoşgör Mahallelerinde 2 ayrı aderese operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli 2 şahıs gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca ekipler, Binevler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç içerisindeki şüpheli şahıstan da 1 adet Hassas Terazi, 25 gram Taş Esrar (4 küçük parca halinde ) ve 1.00 gram Metamfetamin maddesi yakaladı. Şüpheli şahıs gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.