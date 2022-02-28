Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat 2022 Pazar günü adli makamların koordinesiyle göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 60 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, olayda kullanılan 5 araca ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.