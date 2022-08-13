Gaziantep'te 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon sırasında yapılan aramalarda 600 litre kaçak akaryakıt, 2 adet plastik fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.