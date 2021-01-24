İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 61,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerinde 4 ikamete baskın yapıldı. Yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.