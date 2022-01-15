İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 618 gram bonzai ele geçirildi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde polis bir ikamete düzenlediği operasyonda 618 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis bir ikamete düzenlediği operasyonda 618 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.


Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede bulunan bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada, 618 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.


Ekipler operasyonda 3 kişiyi gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlattı.

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