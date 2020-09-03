İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı

Gaziantep’te yaklaşık 655 polisin katılımıyla beş mahalleyi kapsayan narkotik operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te yaklaşık 655 polisin katılımıyla beş mahalleyi kapsayan narkotik operasyonu başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki beş mahallede yaklaşık 655 personelin katılımı ile helikopter destekli narkotik operasyonu başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katıldığı operasyon ile Münifpaşa, Mithatpaşa, Hacıbaba, Vatan ve Beydilli mahallerindeki 30 ayrı adrese baskın yapıldı. Havadan helikopter ve drone destekli yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerde polis ekipleri ve hassas burunlu dedektör köpeklerle aramalar yapıldı. Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece saat 01.00'e kadar süreceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.