İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te 7 günde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi yakalandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik 7 günde yapılan operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik 7 günde yapılan operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Mayıs tarihleri arasında FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik yapıl operasyonlarda toplam 22 kişiyi gözaltına altı.


FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 15 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 7 kişi serbest bırakıldı.


DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından suç işlediği ile sevk edildi.


PKK/KCK operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi de serbest bırakıldı.


Operasyonlarda şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, silah, tüfek, mermi ve dijital metaryal ele geçirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.