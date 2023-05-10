Gaziantep'te 7 günde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik 7 günde yapılan operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Mayıs tarihleri arasında FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik yapıl operasyonlarda toplam 22 kişiyi gözaltına altı.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 15 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 7 kişi serbest bırakıldı.

DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından suç işlediği ile sevk edildi.

PKK/KCK operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi de serbest bırakıldı.

Operasyonlarda şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, silah, tüfek, mermi ve dijital metaryal ele geçirdi.