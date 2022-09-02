Gaziantep'te 7 noktada 2 bin kişi kontrol edildi

Gaziantep'te polis ekipleri 2 gün içerisinde 7 ayrı noktada yaptığı denetimlerde 350 araç ve 2 bin 26 kişiyi kontrol etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde 31Ağustos ve 1 Eylül 2022 tarihleri arasında Maarif Kavşağı, Suburcu, karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent, Bozoklar mahalleleri ve Demokrasi meydanında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde 350 araç denetlenerek, 2 bin 26 şahıs kontrol edilmiş, 229 adet gümrük kaçağı sigara, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontrollerde 5 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 8 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır.