Gaziantep'te 7 ton 375 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya yapılan baskında 7 ton 375 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya operasyon düzenledi. Ekipler, depoda bulunan kamyonda 7 ton 375 kilo kaçak tütün, 7 bin 430 adet nargile tütünü kartonu ve 10 bin adet nargile tütünü poşeti ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.