İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te sunta yüklü bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te sunta yüklü bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bir tırda arama yaptı. Sunta yüklü tırda yapılan aramada 9 akaryakıt bidonu içerisinde 75 kilo sıvı metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken tırın şoförü gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.