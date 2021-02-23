Gaziantep'te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Gaziantep'te jandarmanın bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 750 bin lira olan 17 bin 325 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli şahsa 120 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burç Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bir iş yeri deposuna operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında N.A.'ya isimli şahsa ait olduğu öğrenilen iş yerindeki aramalarda 10 bin 652 adet cinsel istek arttırıcı çikolata, 2 bin 160 adet cinsel istek arttırıcı kapsül ve 4 bin 512 adet geciktirici etkisi bulunan ıslak mendil olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan toplam 17 bin 325 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Yasaklı ürün olduğu tespit edildi

Kamu sağlığı yönünde inceleme yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü yetkililerinin ürünler üzerinde yaptığı araştırmada, ele geçirilen malzemelerin ülkede satışı yasak ürünler listesinde olduğu tespit edildi.

Operasyon sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan N.A. isimli şahsa 120 bin TL ceza, şüphelinin sorgusunun ise devam ettiği belirtildi.