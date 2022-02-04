İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 753 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 753 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 550 adet dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 753 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 550 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde adli makamların koordinesinde bir adrese yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 753 paket kaçak sigara ve 4 bin 550 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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