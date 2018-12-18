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Gaziantep'te 768,5 litre kaçak içi ele geçirildi

Gaziantep’te iki ayrı adreste yapılan operasyonda toplam 768.

Gaziantep'te iki ayrı adreste yapılan operasyonda toplam 768.5 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki adrese operasyon düzenledi. Şahinbey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan operasyonda plastik pet şişeler içerisinde toplam 699.5 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde bir kahvehaneye yapılan operasyonda ise birer litrelik şişelerde toplam 69 şişe (69 litre) gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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