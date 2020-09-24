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Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri yaptığı operasyonda 8 adet Pakistan papağanı ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonda 8 adet Pakistan papağanı ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi durdurulan bir şahısta yapılan aramada 8 adet Pakistan Papağanı ele geçirildi.


El konulan papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken yakalanan şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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