Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs ile çok sayıda ateşli silah yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, ilçe genelinde genel asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak ve 23 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirile malzemelerle ilgili 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı öğrenildi.