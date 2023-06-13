Gaziantep'te 82 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 82 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve ikamette yönelik sahte alkol ve gümrük kaçağı nargile tütünü operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramalarda 82 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 60 litre etil alkol 27 şişe sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.