İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucu Şehitkamil ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 8 kilo 500 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.


Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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