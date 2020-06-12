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Gaziantep'te 89 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 89 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 89 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Sahte dolarla ilgisi olan bir şüpheli tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında, birçoğu aynı seri numaraya sahip 89 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.


Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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