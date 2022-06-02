Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 5 ayrı adrese yönelik yapılan narkotik operasyonunda 9 kilo 300 gram ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ikamette yapılan aramalarda 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 gram eroin ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.