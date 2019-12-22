Gaziantep'te 920 paket ka?ak sigaraya 2 g?zalt?

Gaziantep’te iki farkl? i? yerinde yap?lan aramalarda 920 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irilirken, 2 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Gaziantep'te iki farkl? i? yerinde yap?lan aramalarda 920 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irilirken, 2 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl??? ekipleri, 2 farkl? i? yerine bask?n yapt?. ?? yerlerinde arama yapan ekipler, 920 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irirken, 2 ki?iyi g?zalt?n ald?. G?zalt?na al?nan 2 ??pheli, ifadeleri al?nmak ?zere Emniyet M?d?rl???'ne g?t?r?ld?.