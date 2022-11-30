Gaziantep'te 95 bin anne adayına 4 milyon litreyi aşkın süt dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 2019 Aralık ayından bu yana sürdürdüğü “Anneye Süt Bebeğe Can Projesi”yle toplam 95 bin anne adayına, 4 milyon 200 bin litre süt dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen projeyle, hamilelik dönemlerinin başlangıcından doğuma kadar 45 günde bir 12 litre süt desteğinden ortalama 15 bin anne adayı faydalanıyor. Tüm ilçe ve mahallelerde anne adaylarına ulaşarak 16 Aralık 2019 yılından bugüne büyümeye devam eden bu projeyle, anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığının korunmasında önemli yer tutan düzenli süt tüketimi için katkı sağlanıyor. Projeden yararlanabilmek için anne adayları ALO 153, Beyaz Masa veya 211 12 00 üzerinden 8111-14 dahili numarayı tuşlayarak başvurularını yapabiliyor.

Öte yandan anne adayları, Büyükşehir Belediyesi tarafından aile sağlığı merkezlerine bırakılan formları doldurarak da projeden yararlanılabiliyor.