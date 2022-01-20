İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Gaziantep’te bir ahırın kar kütlesine dayanamayan çatısı çöktü.

Gaziantep'te bir ahırın kar kütlesine dayanamayan çatısı çöktü. Yaşanan olayda 10 küçükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Kayakent Mahallesinde bulunan bir ahırın çatısı üzerindeki karın ağırlığına dayamayarak çöktü. Yaşanan olayda 10 küçükbaş hayvan telef olurken 10 hayvan da yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kar ve çatı altında kalan telef olmuş ve yaralanmış hayvanları çıkardı.

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