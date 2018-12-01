Gaziantep'te "Aile Okulu" semineri düzenlendi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığının “Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum” projesi kapsamında Gaziantep İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Aile Okulu Semineri'ne katıldı.

Müftülük Konferans Salonunda gerçekleşen programda İl Müftüsü Ahmet Çelik'in açılış konuşmasının ardından seminere katılan din görevlilerine hitap eden Vali Gül, son yıllarda çekirdek aile kavramının topluma girmesiyle geniş aileden kopmaların olmasına ve bununla birlikte toplumda farklı sıkıntıların ortaya çıktığını kaydetti.

Türk toplumu hakkında konuşan Vali Gül, “Toplumda çeşitli sorunlar oluyor. Bunu en iyi yaşayan, en iyi bilenler sizlersiniz ve sorunların ayrıntılarına baktığımız zaman hepsinde aile kavramının bir şeklide yıpranmasından kaynaklandığını görüyoruz. Herkese vakit ayıran kişiler çocuklarına vakit ayırmıyor. Herkese vakit ayıranlar eşlerine vakit ayırmıyor. Çekirdek aile son yıllarda toplumumuza giderek girmeye başladı. Çekirdek ailenin topluma girmesi, geniş aileden kopmamızla beraber farklı sıkıntılarımız gelmeye başladı. Burada görüyorsunuz sağlıklı birey mutlu aile huzurlu toplum yani biri mutlu olmadan diğerleri olmuyor” ifadelerini kullandı.

Mutlu Aile, İletişimi Güçlü Ailelerle Oluşur

Seminerin amacına ulaştığında birçok sorunun da çözüleceğinin altını çizen Vali Gül “Burada edindiklerinizi toplumumuza anlattığınızda birçok sorunu halletmiş olacağız. Nedir bunlar; boşanmaların azalmasını istiyoruz. Huzur evlerindeki yaşlılarımızın sayılarının azalmasını istiyoruz. Uyuşturucuya bir şekilde bulaşmış olanların sayılarının azalmasını istiyoruz. Suç işleyenlerin sayılarının azalmasını istiyoruz. Bunlara baktığımızda mutlu aile, iletişimi güçlü olan ailelerle olur. Çoğu zaman iyi niyetle bir şeyler yapıyoruz. Zaman değişiyor, şartlar değişiyor. Bunun da olumsuz etikleri oluyor. İnanıyorum ki iki gün boyuncu hocalarımız sizinle beraber, alanda gördüklerinizle beraber karşılıklı iletişim içerisinde bu konulara bir yol haritası verebileceklerdir” dedi.

"İnsan yetiştirmek emek ister, sabır gerektirir"

Aile okulunun oluşmasında katkı sunanlara teşekkür eden Vali Gül, “İnsan yetiştirmek zor iş, herhangi bir makinayı imal ettiğinizde onun nasıl imal edileceğini bilirsiniz, yemek yaptığınızda onun nelerle yapılabileceği bellidir ama insanda bunu yapma şansınız yoktur. Emek harcamanız lazım, sabretmeniz lazım ve hepsinden önemlisi empati kurmanız lazım. Aile okulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.