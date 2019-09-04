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Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 1 ölü

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.



Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular ile arkadaşı 36 yaşındaki Feti B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Feti B., av tüfeğiyle arkadaşı Karakuzular'a ateş etmeye başladı. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Karakuzular, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karakuzular'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arkadaşının ölümüne sebep olan Feti B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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