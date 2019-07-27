Gaziantep'te Alleben projesi için kollar sıvandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi” için kollar sıvandı. Alleben'de; maviyi yeşille, insanı suyla bütünleştirecek vizyon proje, Alleben'i cazibeli hale getirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vuslat projesi olarak tanımladığı, “Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi” için çalışmalar başladı. Gaziantep'in en önemli tabiat varlığı olan Alleben Deresi, her dönem kent kimliğinin önemli bir parçasıdır, Alleben'de maviyi yeşille, insanı suyla buluşturacağız” diyen Şahin, kentin vizyonuna vizyon katacak projenin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Kentin yegâne simgesi Alleben'i, iki taş duvar arasında sıkışmışlığına son verecek proje, Alleben'e yeniden hayat verecek. Bir örneği Seul'da uygulanan proje, Alleben'in insanlarla arasındaki engelleri kaldıracak.

"Hibe olmazsa kendi kaynaklarımızla yapacağız"

Projeye yönelik çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “SANKOPARK AVM'den başlayıp Demokrasi Meydanı'na kadar Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi tasdik edilerek, Avrupa Birliği yüzde yüz hibe kapsamına alındı. Çok yüksek maliyetli bu proje, hibeyle yapılacak ama Başkan Fatma Şahin, tedbiri elden bırakmıyor. Başkan, ‘bir süre daha bekleyelim eğer hibe kaynağı olmazsa biz buna kendi imkânlarımızla başka formüllerle başlayalım' talimatı verdi. Birkaç ay daha bekleyeceğiz, kaynak gelmezse de biz başka formüllerle işe başlayacağız” dedi.

Allebeni insanlarla buluşturma projesi

Ana teması "su” olan proje kapsamında, Demokrasi meydanı ile SANKO AVM arasında kalan bin 350 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda duvarlarından kurtulan Alleben Deresi'nden tertemiz su akacak. Projede, mevcut ağaçların tamamı korunacak, ilave olarak 80 adet yeni ağaç dikilecek, 7 bin 467 adet çalı, 60 bin 755 tane yer örtücü, 7 bin 960 tane mevsimlik çiçek, 4 bin 456 tane su bitkisiyle alandaki yeşil çeşitlilik artırılacak. Sinevizyon gösterileri yapmaya müsait 1000 metreküp hacimli açık su deposu ve paket arıtma ünitesi yapılacak. Belli bir dere kesiti içesinden sürekli akan su, proje alanı sonunda bir pompa yardımıyla alınarak paket arıtma ünitesinde arıtılarak livas görünümü verilen su kanallarıyla tekrar dere kesitine bırakılacak. Su, döngüsel olarak arıtıldığı, pompa merkezindeki otomatik cihazlarla sürekli analiz yapılacağı için dereden akan suya gönül rahatlığıyla girilebilecek. Dere ve diğer sulu alanlardaki derinlik, herhangi bir risk taşımayacak, güvenle hareket edilebilecek yükseklikte olacağından suyla temas etmek beklentilerin de ötesinde olacak. Proje alanında Gaziantepliler için manevi bir önemi olan Hıdırellez ruhunun yaşatacağı bir havuzla tarihi livas ve gannelere vurgu yapan çeşmeler bulunacak. 1350 metrelik dere güzergahı boyunca yapılacak 13 adet kaskat yapısı suya hareket kazandıracak, küçük adacıklar ve havuzlar doğal dere yatağı görüntüsü verecek. Çeşitli su oyunlarının bulunduğu bölümlerde çocuklar ve büyümeyen çocuklar sıcak günlerde serinliğin ve suyun keyfini çıkaracak. Gaziantepliler bölgedeki yeşil alanlarda, suyun kenarında ve suyun içinde hem oyun oynama, dinlenme ve eğlenme imkanı bulacak.