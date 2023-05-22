İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te ambulans devrildi: 4 yaralı

Gaziantep’te ambulans, kavşakta bir araçla çarpışarak devrildi.

Gaziantep'te ambulans, kavşakta bir araçla çarpışarak devrildi. Kazada 3'ü sağlık personeli toplam 4 kişi yaralandı.


Gaziantep'te vakaya giden 112 ambulansı, Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda ticari bir araçla çarpıştı. Kazada savrularak devrilen ambulansta görevli 3 sağlık personeli ve diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen ambulanstan çıkarıldı. Yaralılara bölgeye sevk edilen diğer ambulanslardaki sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

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